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Польша утилизирует 30 тонн высыпанного ее фермерами украинского зерна

26 февраля 2024 19:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Польша утилизирует 30 тонн высыпанного ее фермерами украинского зерна
Высыпано украинское зерно. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Польша утилизирует 30 тонн высыпанного украинского зерна. Всего в результате польской диверсии из вагонов высыпалось от 160 до 180 тонн зерна.

Об этом сообщил представитель польской охранной компании Павел Белевский, сообщили в Новини.LIVE Львів.

Польские фермеры высыпали зерно

Известно, что во время последней диверсии на железной дороге поляки открыли 8 из 40 вагонов с украинским зерном. В общей сложности, из них высыпалось от 160 до 180 тонн зерна. Около 30 тонн осталось на земле.

Зерно соберут, после чего учтут таможню и направят на утилизацию. Также его могут направить на производство биодизеля.

Напомним, 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.

Это повторилось 23 февраля. Тогда неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.

Третий раз на границе с Польшей высыпали украинскую продукцию 24 февраля. Тогда неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами на железнодорожной станции Дорогуск.

Польша
Украина
фермеры
зерно
утилизация

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