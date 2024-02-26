Польша утилизирует 30 тонн высыпанного ее фермерами украинского зерна

Высыпано украинское зерно. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Польша утилизирует 30 тонн высыпанного украинского зерна. Всего в результате польской диверсии из вагонов высыпалось от 160 до 180 тонн зерна.

Об этом сообщил представитель польской охранной компании Павел Белевский, сообщили в Новини.LIVE Львів.

Польские фермеры высыпали зерно

Известно, что во время последней диверсии на железной дороге поляки открыли 8 из 40 вагонов с украинским зерном. В общей сложности, из них высыпалось от 160 до 180 тонн зерна. Около 30 тонн осталось на земле.

Зерно соберут, после чего учтут таможню и направят на утилизацию. Также его могут направить на производство биодизеля.

Напомним, 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.

Это повторилось 23 февраля. Тогда неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.

Третий раз на границе с Польшей высыпали украинскую продукцию 24 февраля. Тогда неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами на железнодорожной станции Дорогуск.