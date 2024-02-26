Польша утилизирует 30 тонн высыпанного ее фермерами украинского зерна
Польша утилизирует 30 тонн высыпанного украинского зерна. Всего в результате польской диверсии из вагонов высыпалось от 160 до 180 тонн зерна.
Об этом сообщил представитель польской охранной компании Павел Белевский, сообщили в Новини.LIVE Львів.
Польские фермеры высыпали зерно
Известно, что во время последней диверсии на железной дороге поляки открыли 8 из 40 вагонов с украинским зерном. В общей сложности, из них высыпалось от 160 до 180 тонн зерна. Около 30 тонн осталось на земле.
Зерно соберут, после чего учтут таможню и направят на утилизацию. Также его могут направить на производство биодизеля.
Напомним, 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Известно, что поезд следовал транзитом в Германию.
Это повторилось 23 февраля. Тогда неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург.
Третий раз на границе с Польшей высыпали украинскую продукцию 24 февраля. Тогда неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами на железнодорожной станции Дорогуск.
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