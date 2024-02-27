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До Гданська вирушив поїзд, куди зібрали частину висипаної української кукурудзи

27 лютого 2024 05:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
До Гданська вирушив поїзд, куди зібрали частину висипаної української кукурудзи
Висипана українська кукурудза з потяга на станції Котомеж у Польщі. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українську кукурудзу, яку невідомі висипали в Польщі поблизу станції Котомеж, зібрали й відправили товарним потягом до Гданська. Частка зерна, яку не вдалося зібрати через забруднення, складає 30 тонн.

Про це повідомляє Економічна правда в понеділок, 26 лютого, з посиланням на RMF24.

Доля розсипаної української кукурудзи в Котомежі

Представник охоронної компанії, що забезпечує транспортну безпеку, Павло Билевський розповів, що понад половину розсипаної кукурудзи зібрали, проте близько 30 тонн лишилися поблизу колій, їх або утилізують, або продадуть для виробництва біогазу.

Потяг вдалося відправити до Гданська, куди він попрямував о 15:00 за київським часом. Про це в коментарі PAP повідомила речниця поліції Бидгощі Лідія Ковальська.

"На схилі біля колій залишилася кукурудза, яка не була придатна для пересипання у вагони, оскільки була забруднена після висипання", — розповіла вона.

Билевський уточнив, що розсипане зерно відправили до Марокко. 

Що передувало

Нагадаємо, що невідомі висипали щонайменше десять вагонів української кукурудзи у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства в Польщі в неділю, 25 лютого. Це наймасштабніше псування українського збіжжя від початку протестів польських фермерів.

Також ми писали, що Польща утилізує 30 тонн висипаного українського зерна. Загалом, внаслідок польської диверсії, з вагонів висипалося від 160 до 180 тонн зерна.

Польща
торгівля
Україна
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експорт
кукурудза

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