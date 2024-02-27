В Гданьск отправился поезд, куда собрали часть высыпанной украинской кукурузы

Высыпана украинская кукуруза из поезда на станции Котомеж в Польше. Фото: скриншот

Украинскую кукурузу, которую неизвестные высыпали в Польше возле станции Котомеж, собрали и отправили товарным поездом в Гданьск. Доля зерна, которую не удалось собрать из-за загрязнения, составляет 30 тонн.

Об этом сообщает Экономическая правда в понедельник, 26 февраля, со ссылкой на RMF24.

Судьба рассыпанной украинской кукурузы в Котомеже

Представитель охранной компании, обеспечивающей транспортную безопасность, Павел Билевский рассказал, что более половины рассыпанной кукурузы собрали, однако около 30 тонн остались вблизи путей, их либо утилизируют, либо продадут для производства биогаза.

Поезд удалось отправить в Гданьск, куда он направился в 15:00 по киевскому времени. Об этом в комментарии PAP сообщила представитель полиции Быдгощи Лидия Ковальская.

"На склоне у путей осталась кукуруза, которая не была пригодна для пересыпания в вагоны, поскольку была загрязнена после высыпания", — рассказала она.

Билевский уточнил, что рассыпанное зерно отправили в Марокко.

Что предшествовало

Напомним, что неизвестные высыпали минимум десять вагонов украинской кукурузы в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства в Польше в воскресенье, 25 февраля. Это самая масштабная порча украинского зерна с начала протестов польских фермеров.

Также мы писали, что Польша утилизирует 30 тонн высыпанного украинского зерна. Всего в результате польской диверсии из вагонов высыпалось от 160 до 180 тонн зерна.