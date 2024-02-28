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В МВД Польши отреагировали на рассыпание зерна на границе — накажут ли виновных

28 февраля 2024 16:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В МВД Польши отреагировали на рассыпание зерна на границе — накажут ли виновных
Рассыпанное зерно. Фото: X/Александр Кубраков
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Министерстве внутренних дел Польши прокомментировали инциденты с сыпью украинского зерна из вагонов польскими протестующими. Глава ведомства Марчин Кервински назвал такие поступки неприемлемыми и пообещал наказать виновных.

Об этом сообщило PolskieRadio в среду, 28 февраля.

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Сыпь украинского зерна

"Если протесты мирные, они могут происходить. Недопустимо высыпать зерно из транспорта. В каждом подобном случае полиция реагирует и злоумышленники будут пойманы", — подчеркнул Кервински.

Он назвал преступниками тех, кто высыпал украинское зерно из вагонов и заметил, что польская полиция и правительство не допустят "такую анархизацию общественной жизни".

Также глава МВД добавил, что информация о задержке транспорта с военной и гуманитарной помощью в направлении Украины из-за блокирования границы — неправда.

Как известно, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию. Новини.LIVE узнали, что по этому поводу думают украинцы.

Также во время акций поляки рассыпали зерно маленького львовского фермера — что думают об этом аграрии.

Напомним, в результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко.

Польша утилизирует 30 тонн высыпанного украинского зерна. В то же время, его могут направить на производство биодизеля.

Польша
украинцы
протесты
зерно
блокада

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