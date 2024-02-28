В МВД Польши отреагировали на рассыпание зерна на границе — накажут ли виновных
В Министерстве внутренних дел Польши прокомментировали инциденты с сыпью украинского зерна из вагонов польскими протестующими. Глава ведомства Марчин Кервински назвал такие поступки неприемлемыми и пообещал наказать виновных.
Об этом сообщило PolskieRadio в среду, 28 февраля.
Сыпь украинского зерна
"Если протесты мирные, они могут происходить. Недопустимо высыпать зерно из транспорта. В каждом подобном случае полиция реагирует и злоумышленники будут пойманы", — подчеркнул Кервински.
Он назвал преступниками тех, кто высыпал украинское зерно из вагонов и заметил, что польская полиция и правительство не допустят "такую анархизацию общественной жизни".
Также глава МВД добавил, что информация о задержке транспорта с военной и гуманитарной помощью в направлении Украины из-за блокирования границы — неправда.
Как известно, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию. Новини.LIVE узнали, что по этому поводу думают украинцы.
Также во время акций поляки рассыпали зерно маленького львовского фермера — что думают об этом аграрии.
Напомним, в результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко.
Польша утилизирует 30 тонн высыпанного украинского зерна. В то же время, его могут направить на производство биодизеля.
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