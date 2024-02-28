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Хто має компенсувати збитки від розсипаного українського зерна — відповідь Мінагрополітики

28 лютого 2024 07:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Хто має компенсувати збитки від розсипаного українського зерна — відповідь Мінагрополітики
Розсипане українське зерно. Фото: farmer.pl
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок протестів польських аграріїв на залізничних коліях розсипали близько 180 тонн українського зерна, яке було в дорозі до Марокко. Всі, хто причетний до цієї справи, нестимуть відповідальність і відшкодовуватимуть матеріальні збитки.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону у вівторок, 27 лютого.

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Відшкодування збитків за розсипане зерно

Висоцький повідомив, що знищення чужої власності є злочином. Українська сторона отримала підтвердження про те, що у Польщі розпочато кримінальне розслідування у справі розсипаного зерна.

Висоцький висловив сподівання на швидку передачу справ до суду, справедливий розгляд та повне відшкодування збитків тим, хто постраждав від дій протестувальників.

Своєю чергою польський політолог Якуб Корейба прокоментував ситуацію, заявивши, що польські аграрії, яких він назвав "так званими фермерами", не бажають змінювати свій спосіб життя. За його словами, сільське господарство в Польщі є чимось на кшталт дорогої традиції, а не економічною діяльністю, і вони захищають свої інтереси від української конкуренції.

Нагадаємо, польські фермери не вперше розсипають українське зерно. 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Дії аграріїв викликали невдоволення серед українців.

Це повторилося 23 лютого. Тоді невідомі розсипали ріпак із трьох зерновозів, що прямували до німецького Гамбургу. Також фермери пошкодили вантажні вагони з бобами на залізничній станції Дорогуськ.

Польща
кордон
протести
гроші
Україна
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зерно

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