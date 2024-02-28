Кто должен компенсировать ущерб от рассыпанного украинского зерна — ответ Минагрополитики

Рассыпанное украинское зерно. Фото: farmer.pl

В результате протестов польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна, которое было в пути в Марокко. Все причастные к этому делу, будут нести ответственность и возмещать материальный ущерб.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона во вторник, 27 февраля.

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Возмещение ущерба за рассыпанное зерно

Высоцкий сообщил, что уничтожение чужой собственности является преступлением. Украинская сторона получила подтверждение о том, что в Польше начато уголовное расследование по делу рассыпанного зерна.

Высоцкий выразил надежду на быструю передачу дел в суд, справедливое разбирательство и полное возмещение убытков тем, кто пострадал от действий протестующих.

В свою очередь польский политолог Якуб Корейба прокомментировал ситуацию, заявив, что польские аграрии, которых он назвал "так называемыми фермерами", не желают менять свой образ жизни. По его словам, сельское хозяйство в Польше является чем-то вроде дорогостоящей традиции, а не экономической деятельностью, и они защищают свои интересы от украинской конкуренции.

Напомним, польские фермеры не в первый раз рассыпают украинское зерно. 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути. Действия аграриев вызвали недовольство среди украинцев.

Это повторилось 23 февраля. Тогда неизвестные рассыпали рапс из трех зерновозов, направлявшихся в немецкий Гамбург. Также фермеры повредили грузовые вагоны с бобами на железнодорожной станции Дорогуск.