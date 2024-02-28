Туск зустрінеться з представниками польських фермерів — про що говоритимуть

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск скликав у Варшаві "сільськогосподарський саміт". На ньому планується провести переговори з представниками усіх протестуючих груп.

Про це повідомляє RMF24.

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Зустріч з польськими фермерами розпочнеться у четвер, 29 лютого, о 14:00.

"У нас дуже серйозна проблема. Ми найбільш проукраїнська держава і народ, але також у нас найбільші проблеми внаслідок російсько-української війни…", — сказав Туск на пресконференції.

Він додав, що Польща хоче допомогти Україні, але не може допустити, щоб ця допомога мала надто погані наслідки для самих поляків.

За його словами, він перебуває в постійному контакті з представниками української влади і "вони теж це розуміють".

"Ми повинні знайти і ми знайдемо рішення, яке захистить наш ринок і наших фермерів від нерівної конкуренції", — додав Туск.

Раніше ми повідомляли, що Туск заявив, що Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю. Такі переговори тривають із Києвом.

Польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки, а також знищують українську сільгосппродукцію.