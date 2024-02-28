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Туск зустрінеться з представниками польських фермерів — про що говоритимуть

28 лютого 2024 18:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Туск зустрінеться з представниками польських фермерів — про що говоритимуть
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск скликав у Варшаві "сільськогосподарський саміт". На ньому планується провести переговори з представниками усіх протестуючих груп.

Про це повідомляє RMF24.

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Зустріч з польськими фермерами розпочнеться у четвер, 29 лютого, о 14:00. 

"У нас дуже серйозна проблема. Ми найбільш проукраїнська держава і народ, але також у нас найбільші проблеми внаслідок російсько-української війни…", — сказав Туск на пресконференції.

Він додав, що Польща хоче допомогти Україні, але не може допустити, щоб ця допомога мала надто погані наслідки для самих поляків.

За його словами, він перебуває в постійному контакті з представниками української влади і "вони теж це розуміють".  

"Ми повинні знайти і ми знайдемо рішення, яке захистить наш ринок і наших фермерів від нерівної конкуренції", — додав Туск. 

Раніше ми повідомляли, що Туск заявив, що Польща може на якийсь час повністю закрити кордон з Україною, припинивши двосторонню торгівлю. Такі переговори тривають із Києвом.

Польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки, а також знищують українську сільгосппродукцію.

Польща
кордон
конфлікт
Україна
фермери
Дональд Туск

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