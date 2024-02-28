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Туск встретится с представителями польских фермеров — о чем будут говорить

28 февраля 2024 18:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Туск встретится с представителями польских фермеров — о чем будут говорить
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Польский премьер-министр Дональд Туск созвал в Варшаве "сельскохозяйственный саммит". На нем планируется провести переговоры с представителями всех протестующих групп.

Об этом сообщает RMF24.

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Встреча с польскими фермерами начнется в четверг, 29 февраля, в 14.00.

"У нас очень серьезная проблема. Мы самое проукраинское государство и народ, но также у нас самые большие проблемы в результате российско-украинской войны…", — сказал Туск на пресс-конференции.

Он добавил, что Польша хочет помочь Украине, но не может допустить, чтобы эта помощь имела слишком плохие последствия для самих поляков.

По его словам, он находится в постоянном контакте с представителями украинских властей и "они тоже это понимают".

"Мы должны найти и мы найдем решение, которое оградит наш рынок и наших фермеров от неравной конкуренции", — добавил Туск.

Ранее мы сообщали, что Туск заявил, что Польша может на время полностью закрыть границу с Украиной, прекратив двустороннюю торговлю. Подобные переговоры продолжаются с Киевом.

Польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию.

Польша
граница
конфликт
Украина
фермеры
Дональд Туск

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