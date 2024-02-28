Туск заговорил о полном закрытии границы с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша может на время полностью закрыть границу с Украиной, прекратив двустороннюю торговлю. Подобные переговоры продолжаются с Киевом.

Об этом сообщает Tysol.pl в среду, 28 февраля.

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"Я не скрываю, что мы говорим с Украиной о временном закрытии границы. Я готов к жестким решениям по границе, но по согласованию с Украиной", — сказал Туск.

Премьер отметил, что такое решение будет лишь временным и "взаимно болезненным".

"У Польши есть профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаем гораздо больше", — заявил Туск.

Также глава правительства Польши сообщил во время пресс-конференции, что закрытие границ будет являться основной темой его переговоров с фермерами, которые состоятся в четверг, 29 февраля.

Он подчеркнул, что не боится принимать трудные решения.

"Я готов принимать трудные решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда консультируясь с Киевом, чтобы не было ненужного напряжения. Но мы должны найти долгосрочное решение", — сказал прем'єр-міністр.

Туск также добавил, что будет говорить о возможных субсидиях на зерно и другие меры, которые позволят быстрее продать польское зерно.

По его словам, государство может помочь в закупке этого зерна, чтобы, например, польское зерно было более привлекательным по цене, чем украинское.

Как известно, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию.

Главными требованиями протестующих есть запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от европейского зеленого курса.