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Польські фермери відновили протести на кордоні — заблоковано один з пунктів пропуску

4 червня 2024 12:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ДПСУ заявили про новий протест польских фермерів на кордоні 4 червня
Протестувальники на кордоні. Ілюстративне фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На польсько-українському кордоні у вівторок, 4 червня, розпочалися нові протести фермерів. Внаслідок акції заблоковано рух вантажівок на пункті пропуску "Рава-Руська — Гребенне".

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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"Заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України", — йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, на вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин та по чотири вантажівки на годину, які перевозять гуманітарну допомогу.

"Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", — уточнили в ДПСУ.

Як відомо, представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення українських зернових культур на територію Польщі.

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Скриншот допису ДПСУ

Причина блокування кордону польськими фермерами

20 лютого польські фермери розпочали масову акцію протесту і перекрили шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

23 лютого польські протестувальники зіпсували українську агропродукцію. Невідомі розсипали ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу.

24 та 25 лютого поляки вчергове пошкодили вантаж з українським зерном. Було висипано агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ та у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства.

Вже 26 лютого польські аграрії оголосили, що хочуть заблокувати КПП на кордоні з Литвою з 1 березня. Фермери будуть зупиняти та перевіряти автомобілі, які можуть перевозити українське зерно.

А 28 лютого представники України та Польщі провели переговори на тлі блокади кордону. Посадовці вирішили, чи будуть повністю закривати торгівлю між сусідніми країнами.

Раніше у Державній митній службі попереджали про наміри польських фермерів щодо відновлення протестів на кордоні з Україною.

Також ми писали, що наприкінці квітня мітингарі припинили блокування руху вантажівок через КПП "Рава-Руська — Гребенне".

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