Польські фермери припинили блокування руху вантажівок на одному з пунктів пропуску

Протест польських фермерів. Ілюстративне фото: NTA

Польські фермери в понеділок, 29 квітня, припинили блокування руху вантажного транспорту через ще один пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Рава-Руська — Гребенне".

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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"Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська", — йдеться у повідомленні.

Тепер оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Однак на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Прикордонники пояснили, що даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Скриншот допису ДПСУ

Раніше ми писали, що на кордоні з Польщею на пункті пропуску "Зосин — Устилуг" стався скандал. Польські митники заблокували виїзд українцям, які транспортували автівки для ЗСУ та мали відповідні документи.

Крім того, у Європейській комісії обговорюють запровадження GPS-трекерів для українських перевізників, які в’їжджають до Польщі.