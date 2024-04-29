Польські фермери припинили блокування руху вантажівок на одному з пунктів пропуску
Польські фермери в понеділок, 29 квітня, припинили блокування руху вантажного транспорту через ще один пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Рава-Руська — Гребенне".
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.
Відновлення руху вантажівок на кордоні
"Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська", — йдеться у повідомленні.
Тепер оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Однак на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Прикордонники пояснили, що даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.
Раніше ми писали, що на кордоні з Польщею на пункті пропуску "Зосин — Устилуг" стався скандал. Польські митники заблокували виїзд українцям, які транспортували автівки для ЗСУ та мали відповідні документи.
Крім того, у Європейській комісії обговорюють запровадження GPS-трекерів для українських перевізників, які в’їжджають до Польщі.
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