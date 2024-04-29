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Польські фермери припинили блокування руху вантажівок на одному з пунктів пропуску

29 квітня 2024 11:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Польські фермери припинили блокування руху вантажівок на одному з пунктів пропуску
Протест польських фермерів. Ілюстративне фото: NTA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери в понеділок, 29 квітня, припинили блокування руху вантажного транспорту через ще один пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Рава-Руська — Гребенне".

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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"Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська", — йдеться у повідомленні.

Тепер оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Однак на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Прикордонники пояснили, що даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

рух вантажівок на кордоні
Скриншот допису ДПСУ

Раніше ми писали, що на кордоні з Польщею на пункті пропуску "Зосин — Устилуг" стався скандал. Польські митники заблокували виїзд українцям, які транспортували автівки для ЗСУ та мали відповідні документи. 

Крім того, у Європейській комісії обговорюють запровадження GPS-трекерів для українських перевізників, які в’їжджають до Польщі.

Польща
кордон
прикордонники
фермери
зерно
блокада

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