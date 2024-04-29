Польские фермеры прекратили блокировку движения грузовиков на одном из пунктов пропуска

Протест польских фермеров. Иллюстративное фото: NTA

Польские фермеры в понедельник, 29 апреля, прекратили блокировку движения грузового транспорта на еще одном пункте пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Рава-Русская — Гребенное".

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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"Польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное — Рава-Русская", — говорится в сообщении.

Теперь оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.

Однако на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые транспортируют зерновые культуры. Пограничники объяснили, что данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

Скриншот поста ГПСУ

Ранее мы писали, что на границе с Польшей на пункте пропуска "Зосин — Устилуг" произошел скандал. Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые транспортировали автомобили для ВСУ и имели соответствующие документы.

Кроме того, в Европейской комиссии обсуждают введение GPS-трекеров для въезжающих в Польшу украинских перевозчиков.