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Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

26 квітня 2024 18:52
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ
Черги автомобілів на кордоні. Фото ілюстративне: eadtnews.pl
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На кордоні з Польщею на пункті пропуску "Зосин — Устилуг" розгорається скандал. Польські митники заблокували виїзд українцям, які везуть у нашу країну близько 20 автівок, зокрема для потреб ЗСУ, і мають при собі листи погодження.

Про це повідомляють у мережі сьогодні, 26 квітня.

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У соцмережах з'явилась інформація, що на волинському пункті пропуску "Зосин — Устилуг" польські митники не пропускають українських перевізників, які закупили для переправлення в Україну близько 20 транспортних засобів, в тому числі для потреб Збройних сил, маючи офіційні листи погодження.

 

Однак, поки що немає підтвердженої інформації про блокування автомобілів ні від прикордонного загону, ні від польської сторони.

Нагадаємо, сьогодні зібралися черги на кордоні на низці контрольно-пропускних пунктів. Мандрівників закликають звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Раніше ми повідомляли про те, що польські фермери знову заблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною у четвер, 18 квітня. Йдеться про КПП "Краковець" та "Шегині".

Також ми писали про те, що у Європейській комісії обговорюють запровадження GPS-трекерів для українських перевізників, які в’їжджають до Польщі. Це можуть запровадити з метою додаткових заходів контролю.

Крім того, ми розповідали про чотирьох поляків, які неправомірно перетнули український кордон на квадроциклах. Їх затримали співробітники прикордонної служби.

Польща
кордон
ЗСУ
авто
Україна
армія
митниця
блокування

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