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Польські фермери поновлять блокування ще трьох пунктів пропуску — Демченко

18 квітня 2024 10:20
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Польські фермери поновлять блокування ще трьох пунктів пропуску — Демченко
Блокування кордону польськими фермерами. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Найближчим часом польські фермери планують заблокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Краковець", "Шегині" та "Мостиська".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону та пресцентр Державної митної служби

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Оновлено 10:20. У ДПСУ повідомили, що польські  фермери все ж поновили блокування напрямків пунктів пропуску "Корчова – Краківець" і "Медика – Шегині".

"Такі дії учасники акції на території Польщі розпочали сьогодні після 09:00. На напрямку пункту пропуску "Краківець" обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України, а у напрямку "Шегині" — як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що протестувальники планують блокувати рух у "Краківці" до 9:00 20 квітня, в "Шегині" – до 9:00 19 квітня.

У відомстві також додали, що станом на ранок 18 квітня в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на проїзд в бік України близько 1 500 вантажівок. Водночас ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

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Скриншот допису ДПСУ

Демченко розповів, що польські фермери планують поновити блокування "Краківця" та "Шегині". Ці дії можуть тривати близько двох днів, але коли почнеться чергова блокада нараз невідомо. 

"По "Краківцю" ці дії можуть тривати десь два дні. По "Шегинях" — від сьогодні до завтра до 09:00. Чи станеться це — зможемо сказати вже після початку таких дій", — зазначив він.

Речник зазначив, що буде додатково повідомлено, коли польські фермери розпочнуть блокаду. 

Водночас державна митна служба повідомила, що сьогодні також очікується блокування пункту пропуску "Медика — Мостиська".

"За інформацією від митної служби Республіки Польща, 18.04.2024 року, о 09:00 год. ймовірно мало розпочатися блокування автодороги поблизу пункту пропуску "Медика" місцевими фермерами", — йдеться у повідомленні. 

Попередньо мітингувальники планують повністю заблокувати рух вантажних транспортних засобів у обох напрямках: вʼїзд та виїзд з України на одну добу з ймовірним продовженням. 

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Скриншот допису Державної митної служби

Нагадаємо, 16 квітня польські фермери-страйкарі припинили блокування КПП "Долгобичув — Угринів" у Львівській області. 

Водночас 15 квітня, за інформацією від прикордонників, мітингарі не пропустили з України жодної вантажівки.

Польща
кордон
вантажівки
фермери
ДПСУ
блокування

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