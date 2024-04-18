Польские фермеры возобновили блокировку еще двух пунктов пропуска

Блокировка границы польскими фермерами. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Польские фермеры снова заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной в четверг, 18 апреля. Речь идет о КПП "Краковец" и "Шегини".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона и пресс-центр Государственной таможенной службы.

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Обновлено 10:20. В ГПСУ сообщили, что польские фермеры все же возобновили блокирование направлений пунктов пропуска "Корчева — Краковец" и "Медика — Шегини".

"Такие действия участники акции на территории Польши начали сегодня после 09:00. На направлении пункта пропуска "Краковец" ограничивается движение грузовых транспортных средств, следующих в сторону Украины, а в направлении "Шегини" — как на выезд из Польши, так и на въезд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что протестующие планируют блокировать движение в "Краковце" до 09:00 20 апреля, в "Шегини" — до 9:00 19 апреля.

В ведомстве также добавили, что по состоянию на утро 18 апреля в очередях на территории Польши на этих направлениях ожидают проезда в сторону Украины около 1 500 грузовиков. В то же время осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.

Скриншот сообщения ГПСУ

Демченко рассказал, что польские фермеры планируют возобновить блокировку "Краковца" и "Шегини". Эти действия могут продолжаться около двух дней, но когда начнется очередная блокада, неизвестно.

"По "Краковцу" эти действия могут продолжаться где-то два дня. По "Шегиням" — с сегодняшнего дня до завтра до 09:00. Случится ли это, сможем сказать уже после начала таких действий", — отметил он.

Спикер отметил, что будет дополнительно сообщено, когда польские фермеры начнут блокаду.

В то же время, государственная таможенная служба сообщила, что сегодня также ожидается блокирование пункта пропуска "Медика — Мостиска".

"По информации от таможенной службы Республики Польша, 18.04.2024 года в 09:00, вероятно, должно было начаться блокирование автодороги вблизи пункта пропуска "Медика" местными фермерами", — говорится в сообщении.

Предварительно митингующие планируют полностью заблокировать движение грузовых транспортных средств по обоим направлениям: въезд и выезд из Украины на одни сутки с вероятным продолжением.

Скриншот сообщения Государственной таможенной службы

Напомним, 16 апреля польские фермеры-бастующие прекратили блокировку КПП "Долгобычув — Угринов" во Львовской области.

В то же время 15 апреля, по информации от пограничников, митингующие не пропустили из Украины ни одного грузовика.