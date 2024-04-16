Страйки на кордоні з Польщею — мітингарі розблокували ще один КПП

Польські фермери на страйку поблизу кордону з Україною. Фото ілюстративне: Lech Muszyński / PAP

Польські фермери-страйкарі у вівторок, 16 квітня, припинили блокування одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Мова йде про КПП "Долгобичув-Угринів" у Львівській області.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

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"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща у вівторок о 13.50 за київським часом учасники акції на території Польщі припинили блокувати рух вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів", — резюмував він.

Також Демченко зауважив, що оформлення та пропуск через кордон вантажівок в обох напрямках стали здійснюватися у звичайному режимі. За інформацією від речника, в черзі перед КПП стоять 100 фур, ще 30 вантажівок з повною масою до 7,5 т чекають на оформлення на польській території.

Нагадаємо, вчора, за інформацією від прикордонників, мітингарі не пропустили з України жодної вантажівки.

Водночас станом на понеділок, 15 квітня, в чергах на українсько-польському кордоні опинилося 2300 вантажівок.