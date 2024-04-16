Забастовки на границе с Польшей — митингующие разблокировали еще один КПП

Польские фермеры на забастовке близ границы с Украиной. Фото иллюстративное: Lech Muszyński / PAP

Польские фермеры-забастовщики во вторник, 16 апреля, прекратили блокировку одного из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Долгобычев-Угринов" во Львовской области.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

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"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша во вторник в 13.50 по киевскому времени, участники акции на территории Польши прекратили блокировать движение грузовым транспортным средствам перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов", — резюмировал он.

Также Демченко отметил, что оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях стали производиться в обычном режиме. По информации от спикера, в очереди перед КПП стоят 100 фур, еще 30 грузовиков с полной массой до 7,5 т ждут оформления на польской территории.

Напомним, вчера, по информации от пограничников, митингующие не пропустили из Украины ни одного грузовика.

В то же время по состоянию на понедельник, 15 апреля, в очередях на украинско-польской границе оказалось 2300 грузовиков.