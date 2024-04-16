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У ДПСУ заявили, що вчора польські фермери не пропустили з України жодної вантажівки

16 квітня 2024 13:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ДПСУ заявили, що вчора польські фермери не пропустили з України жодної вантажівки
Польські протестувальники. Ілюстративне фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери продовжують блокаду кордону з Україною. Так, протягом минулої доби 15 квітня, вони не пропустили жодної одиниці вантажного транспорту з України.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна.

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Відомо, що наразі заблокованими лишаються пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

"Через ці три пункти польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі", — сказав Демченко.

Він зауважив, що протестувальники пропускають по кілька вантажівок на годину, або ж взагалі перекривають рух.

Зокрема вчора в бік України через пункт пропуску "Угринів" не пропустили жодної одиниці транспорту. 

На КПП "Ягодин" минулої доби фермери дозволили виїзд з Польщі лише 70 вантажівкам. Загалом цей пункт здатний пропускати близько 1400 фур в обох напрямках.

Наразі на території Польщі в бік України в чергах перебуває близько 600 вантажівок.

"Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується", — зазначив речник ДПСУ.

Раніше Демченко заявив, що близько 100-150 осіб отримують відмови в перетині кордону щодоби. Причиною цього є відсутність необхідних документів та дозволу на виїзд.

Також ми писали, що прикордонники затримали зі стріляниною групу втікачів-нелегалів, які хотіли втекти до Румунії.

Польща
кордон
протести
прикордонники
блокада

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