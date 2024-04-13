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На кордоні не хотіли пропускати ветерана без кінцівок — подробиці

13 квітня 2024 11:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На кордоні не хотіли пропускати ветерана без кінцівок — подробиці
Прикордонник, який не хотів пропускати ветерана. Фото: X
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На контрольно-пропускному пункті "Рава-Руська" прикордонник не хотів пускати за кордон ветерана. У чоловіка немає нижніх кінцівок, однак працівники ДПСУ вимагали в нього медичні документи.

Про це ветеран розповів у X.

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Під час проходження кордону чоловік пред'явив паспорт та військовий квиток, в якому зазначено "знято з військового обліку".

Прикордонник запитав у ветерана, чи є у нього відповідні медичні документи.

"Я розказав на нижні кінцівки. На що почув "я бачу, але все одно", — написав військовий.

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Ветеран без кінцівок. Фото: X

Він зазначив, що був змушений чекати на дозвіл перетнути кордон близько години, а весь цей час співробітники ДПСУ перевіряли його документи.

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Скриншот допису ветерана

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що близько 100-150 осіб отримують відмови в перетині кордону щодоби. Причиною цього є відсутність необхідних документів та дозволу на виїзд.

Також ми писали, що прикордонники затримали зі стріляниною групу втікачів-нелегалів, які хотіли втекти до Румунії.

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