Прикордонники затримали зі стріляниною групу втікачів-нелегалів — деталі

Прикордонники з групою затриманих порушників. Фото: Західний кордон

Чернівецький прикордонний загін затримав на КПП "Красноїльськ" групу втікачів, які хотіли втекти до Румунії. Разом з ними було затримано й організатора оборудки.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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Як повідомляється, прикордонники затримали провідника та ще трьох чоловіків, які хотіли нелегально втекти до Румунії. Прикордонникам довелося здійснити декілька пострілів у повітря, аби зупинити втікачів, після чого вони здалися охоронцям кордону.

Прикордонники ДПСУ та затримані нелегали. Джерело: Західний кордон

Згодом стало відомо, що мешканці Дніпропетровщини, Київщини та Чернігівщини заплатили п'ять тисяч доларів неповнолітньому українцю, який проживає у прикордонній місцевості.

Поліцейські відкрили кримінальну справу за фактом нелегального перетину кордону та оголосили у розшук організатора. Щодо чоловіків складено адмінпротоколи, а долю неповнолітнього вирішуватимуть компетентні органи.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті курсант ДПСУ врятував життя 20-річному хлопцю, який хотів нелегально перетнути кордон з Румунією. Іншого потерпілого досі розшукують прикордонники.

Водночас прикордонники показали засніжені вершини Карпатських гір та поодинокі будівлі, які там розташовані за допомогою легкомоторного літака.