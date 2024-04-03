Прикордонники затримали зі стріляниною групу втікачів-нелегалів — деталі
Чернівецький прикордонний загін затримав на КПП "Красноїльськ" групу втікачів, які хотіли втекти до Румунії. Разом з ними було затримано й організатора оборудки.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
На кордоні з Румунією сталася стрілянина
Як повідомляється, прикордонники затримали провідника та ще трьох чоловіків, які хотіли нелегально втекти до Румунії. Прикордонникам довелося здійснити декілька пострілів у повітря, аби зупинити втікачів, після чого вони здалися охоронцям кордону.
Згодом стало відомо, що мешканці Дніпропетровщини, Київщини та Чернігівщини заплатили п'ять тисяч доларів неповнолітньому українцю, який проживає у прикордонній місцевості.
Поліцейські відкрили кримінальну справу за фактом нелегального перетину кордону та оголосили у розшук організатора. Щодо чоловіків складено адмінпротоколи, а долю неповнолітнього вирішуватимуть компетентні органи.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті курсант ДПСУ врятував життя 20-річному хлопцю, який хотів нелегально перетнути кордон з Румунією. Іншого потерпілого досі розшукують прикордонники.
Водночас прикордонники показали засніжені вершини Карпатських гір та поодинокі будівлі, які там розташовані за допомогою легкомоторного літака.
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