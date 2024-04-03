Ледь не потонув у Тисі — на Закарпатті курсант ДПСУ врятував хлопця

Хлопець, якого врятував курсант ДПСУ. Фото: скриншот

На Закарпатті курсант Держприкордонслужби України врятував життя 20-річному хлопцю, який хотів нелегально перетнути кордон з Румунією. Іншого потерпілого досі розшукують прикордонники.

Про подвиг молодого вартового кордону розповіли у пресслужбі ДПСУ.

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Як повідомляється, одного з хлопців помітили під час патрулювання кордону з Румунією. На вимоги зупинитись хлопчина не зреагував, а натомість скочив у річку. Вже за кілька хвилин він покликав на допомогу.

Течія Тиси зносила горе-втікача від берега, але на допомогу кинувся курсант-прикордонник, який проходить практику на Закарпатті. Він і врятував життя хлопчині, який згодом зізнався, що за нелегальний перетин кордону заплатив 2500 доларів.

Під час обстеження гирла прикордонники зафіксували ще одного чоловіка, і вирушили на порятунок, але згодом той пропав під водою. Його розшук досі триває.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті трапився масштабний скандал за участю ТЦК СП та ДПСУ, коли мешканця Дніпропетровщини підвезли до кордону, щоб мобілізувати.

Водночас у Закарпатській облдержадміністрації заявили про наміри створити вантажний річковий порт на березі Тиси.