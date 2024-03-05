На Закарпатті ухилянти намагалися за 12 тис. доларів потрапити до Угорщини — деталі

Затримана група ухилянтів. Фото: Держприкордонслужба

На Закарпатті прикордонники підрозділу "Лужанка" Мукачівського загону затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон до Угорщини. За незаконне переправлення кожен із них заплатив близько 12 тис. доларів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 5 березня.

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Незаконне переправлення за кордон

Відомості про плани цих чоловіків надійшли від працівників оперативно-розшукового бюро. Внаслідок операції, проведеної опівночі, було зупинено дев'ять осіб, які рухалися у напрямку сусідньої країни.

"Затриманими виявилися жителі Хмельницької, Львівської, Донецької, Сумської, Київської, Тернопільської та Закарпатської областей. За "нічну прогулянку" у прикордонні кожен із них заплатив переправникам від 8 до 12 тис. доларів", — повідомили у Держприкордонслужбі.

Наразі оперативні співробітники загону працюють над встановленням осіб, причетних до організації нелегального перевезення людей через кордон.

Затримання ухилянтів. Фото: скриншот

Нагадаємо, мешканець Одеської області разом зі спільниками організував схему незаконного вивезення ухилянтів за кордон. Правопорушника затримали під час отримання грошей від "клієнта", якого він мав відправити до сусідньої держави в обхід пунктів пропуску.

Раніше на Сумщині чоловік отримав три роки в'язниці через ухилення від мобілізації. На суді він заявив, що не може йти до лав Збройних сил України, оскільки "доглядає неповнолітню дружину".