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На Закарпатье уклонисты пытались за 12 тыс. долларов попасть в Венгрию — детали

5 марта 2024 16:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Закарпатье уклонисты пытались за 12 тыс. долларов попасть в Венгрию — детали
Задержанная группа уклонистов. Фото: Госпогранслужба
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Закарпатье пограничники подразделения "Лужанка" Мукачевского отряда задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно перейти границу в Венгрию. За незаконную переправку каждый из них заплатил около 12 тыс. долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 5 марта.

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Незаконная переправка за границу

Сведения о планах этих мужчин поступили от сотрудников оперативно-розыскного бюро. В результате операции, проведенной в полночь, было остановлено девять человек, которые двигались в направлении соседней страны.

"Задержанными оказались жители Хмельницкой, Львовской, Донецкой, Сумской, Киевской, Тернопольской и Закарпатской областей. За "ночную прогулку" в пограничном районе каждый из них заплатил переправщикам от 8 до 12 тыс. долларов", — сообщили в Госпогранслужбе.

В данный момент оперативные сотрудники отряда работают над установлением личностей, причастных к организации нелегальной перевозки людей через границу.

Уклонисты
Задержание уклонистов. Фото: скриншот

Напомним, житель Одесской области вместе с сообщниками организовали схему незаконного вывоза уклонистов за границу. Правонарушителя задержали во время получения денег от "клиента", которого он должен был отправить в соседнее государство в обход пунктов пропуска. 

Ранее в Сумской области мужчина получил три года тюрьмы из-за уклонения от мобилизации. На суде он заявил, что не может идти в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку "присматривает за несовершеннолетней женой". 

граница
Венгрия
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уклонисты

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