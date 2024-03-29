На Закарпатті на березі Тиси хочуть створити річковий порт, — ОВА

Річка Тиса. Фото: ДПСУ

У Закарпатській області на березі річки Тиса може з’явитися річковий порт. Він матиме мультимодальний термінал.

Про це повідомила обласна державна адміністрація у Facebook в п'ятницю, 29 березня.

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Так, до ОВА із запитом про виділення земельної ділянки для такого об’єкта звернулося державне підприємство "Адміністрація річкових портів".

"Перспективи реалізації цього проєкту обговорили під час наради спільно з фахівцями профільних департаментів обласної військової адміністрації, БУВР Тиси, прикордонниками", — йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що мультимодальний термінал — це виробничо-перевантажувальний комплекс, який використовується для навантаження, розвантаження, зберігання вантажів тощо.

Завдяки йому можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

Таким чином він стане першим об’єктом такого типу в межах Закарпаття, а його важливість для міжнародних перевезень важко переоцінити.

Наразі вивчається документальна база, проблемні питання та ведеться комунікація з усіма зацікавленими структурами, аби розробити стратегію якомога швидшого втілення проєкту.

Скриншот допису Закарпатської ОВА

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