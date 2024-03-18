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У Тисі виявили тіло 33-річного харківʼянина

18 березня 2024 13:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Тисі виявили тіло 33-річного харківʼянина
Рятувальники й тіло чоловіка. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У річці Тиса виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 33-річний житель Харкова.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у понеділок, 18 березня.

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Про виявлення у річці тіла людини прикордонникам повідомили румунські колеги.

"Потопельником виявився 33-річний харківʼянин", — йдеться у повідомленні.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 22 випадок загибелі чоловіків, що намагаються переплисти річку.

Нагадаємо, прикордонники затримали двох чоловіків за 10 метрах від державного кордону. Вони планували переправитися до Угорщини через річку Тиса та заплатили по 5 тис. доларів.

Також на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які збиралися переплисти річку Тиса, аби дістатися до Угорщини. За такі послуги вони заплатили переправнику по чотири тисячі доларів. 

кордон
смерть
Харків
прикордонники
річка
ДПСУ

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