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В Тисе обнаружили тело 33-летнего харьковчанина

18 марта 2024 13:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Тисе обнаружили тело 33-летнего харьковчанина
Спасатели и тело мужчины. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В реке Тиса обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 33-летний житель Харькова.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 18 марта.

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Тело мужчины в Тисе

Об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги.

"Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", — говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже 22 случай гибели мужчин, пытающихся переплыть реку.

Напомним, пограничники задержали двух мужчин в 10 метрах от государственной границы. Они планировали переправиться в Венгрию через реку Тиса и заплатили по 5000 долларов.

Также на Закарпатье задержали троих мужчин, которые собирались переплыть реку Тиса, чтобы добраться до Венгрии. За такие услуги они заплатили переправителю по четыре тысячи долларов.

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