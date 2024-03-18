В Тисе обнаружили тело 33-летнего харьковчанина
В реке Тиса обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 33-летний житель Харькова.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в понедельник, 18 марта.
Тело мужчины в Тисе
Об обнаружении в реке тела человека пограничникам сообщили румынские коллеги.
"Утопленником оказался 33-летний харьковчанин", — говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже 22 случай гибели мужчин, пытающихся переплыть реку.
Напомним, пограничники задержали двух мужчин в 10 метрах от государственной границы. Они планировали переправиться в Венгрию через реку Тиса и заплатили по 5000 долларов.
Также на Закарпатье задержали троих мужчин, которые собирались переплыть реку Тиса, чтобы добраться до Венгрии. За такие услуги они заплатили переправителю по четыре тысячи долларов.
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