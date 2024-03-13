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Купили неіснуючий човен за 5000 доларів — біля Тиси затримали двох ухилянтів

13 березня 2024 18:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Купили неіснуючий човен за 5000 доларів — біля Тиси затримали двох ухилянтів
Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прикордонники затримали двох чоловіків за 10 метрах від державного кордону. Вони планували переправитися до Угорщини через річку Тиса та заплатили по 5000 доларів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram у середу, 13 березня.

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"Дочекавшись темноти, чоловіки стали пробиратися до Тиси. Їх зупинив прикордонний наряд за 10 метрів від кордону", — йдеться у повідомленні.

Виявилося, що організатор схеми пообіцяв чоловікам лишити човен на березі Тиси для переправлення в Угорщину. 

Відомо, що чоловіки заплатили за незаконний перетин кордону по 5000 доларів, однак на місці плавзасобу не виявилось. 

Затриманих доправили до підрозділу та склали на них адмінпротоколи.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, у Карпатах затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Вони побудували маршрут за допомогою онлайн-карт, не маючи спеціального гірського спорядження.

Також на кордоні з Молдовою правоохоронці затримали ухилянта в масці "Волан-де-Морта". Він планував переплести дві річки.

кордон
прикордонники
військовий призов
війна в Україні
ухилянти

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