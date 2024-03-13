Купили неіснуючий човен за 5000 доларів — біля Тиси затримали двох ухилянтів
Прикордонники затримали двох чоловіків за 10 метрах від державного кордону. Вони планували переправитися до Угорщини через річку Тиса та заплатили по 5000 доларів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram у середу, 13 березня.
Прикордонники затримали ухилянтів
"Дочекавшись темноти, чоловіки стали пробиратися до Тиси. Їх зупинив прикордонний наряд за 10 метрів від кордону", — йдеться у повідомленні.
Виявилося, що організатор схеми пообіцяв чоловікам лишити човен на березі Тиси для переправлення в Угорщину.
Відомо, що чоловіки заплатили за незаконний перетин кордону по 5000 доларів, однак на місці плавзасобу не виявилось.
Затриманих доправили до підрозділу та склали на них адмінпротоколи.
Нагадаємо, у Карпатах затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Вони побудували маршрут за допомогою онлайн-карт, не маючи спеціального гірського спорядження.
Також на кордоні з Молдовою правоохоронці затримали ухилянта в масці "Волан-де-Морта". Він планував переплести дві річки.
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