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Купили несуществующую лодку за 5000 долларов — возле Тисы задержали двух уклонистов

13 марта 2024 18:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Купили несуществующую лодку за 5000 долларов — возле Тисы задержали двух уклонистов
Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Пограничники задержали двух мужчин в 10 метрах от государственной границы. Они планировали переправиться в Венгрию через реку Тиса и заплатили по 5000 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 13 марта.

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"Дождавшись темноты, мужчины стали пробираться к Тисе. Их остановил пограничный наряд в 10 метрах от границы", — говорится в сообщении.

Оказалось, что организатор схемы пообещал мужчинам оставить лодку на берегу Тисы для переправки в Венгрию.

Известно, что мужчины заплатили за незаконное пересечение границы по 5000 долларов, однако на месте плавсредства не оказалось.

Задержанных доставили в подразделение и составили на них админпротоколы.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Карпатах задержали двух мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию. Они построили маршрут с помощью онлайн-карт, не имея специального горного снаряжения.

Также на границе с Молдовой правоохранители задержали уклониста в маске "Волан-де-Морта". Он планировал переплести две реки.

граница
пограничники
военный призыв
война в Украине
уклонисты

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