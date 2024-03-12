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Підкорювачі вершин — на Закарпатті ухилянти заблукали в горах, намагаючись пробратися до Румунії

12 березня 2024 20:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Підкорювачі вершин — на Закарпатті ухилянти заблукали в горах, намагаючись пробратися до Румунії
Затримання ухилянтів. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У горах Закарпаття було затримано двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. 26-річний мешканець Тернопільської області разом із 24-річним товаришем з Івано-Франківської області, використовуючи онлайн-карти, вибрав маршрут через високогірну ділянку, не маючи при цьому належного одягу, їжі чи відповідного спорядження для такої подорожі.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 12 березня.

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Після того як чоловіки провели першу ніч на відкритому повітрі, зіткнувшись із холодом та дощем, їхній фізичний стан значно погіршився.

Попри це, чоловіки продовжили рух у напрямку до кордону. За 1,5 км до мети їх знайшли прикордонники, втомленими та виснаженими.

Двох порушників доставили до прикордонного підрозділу, де їм надали необхідну допомогу, включаючи гаряче харчування та можливість просушити одяг.

Нагадаємо, на Львівщині викрили 41-річного чоловіка, який займався продажем документів, які дозволяють ухилянтам залишити країну.

Раніше ухилянт намагався виїхати до Угорщини, видаючи себе за громадянина Італії. Прикордонники виявили повну підробку паспорта.

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