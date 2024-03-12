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Покорители вершин — на Закарпатье уклонисты заблудились в горах при попытке пробраться в Румынию

12 марта 2024 20:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Покорители вершин — на Закарпатье уклонисты заблудились в горах при попытке пробраться в Румынию
Задержание уклонистов. Фото: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В горах Закарпатья были задержаны двое мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию. 26-летний житель Тернопольской области вместе с 24-летним товарищем из Ивано-Франковской области, используя онлайн-карты, выбрал маршрут через высокогорный участок, не имея при этом надлежащей одежды, еды или соответствующего снаряжения для такого путешествия.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 12 марта.

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Задержание уклонистов

После того как мужчины провели первую ночь на открытом воздухе, столкнувшись с холодом и дождем, их физическое состояние значительно ухудшилось.

Несмотря на это, мужчины продолжили движение в направлении границы. За 1,5 км до цели их нашли пограничники, уставшими и истощенными. 

Двоих нарушителей доставили в пограничное подразделение, где им была оказана необходимая помощь, включая горячее питание и возможность просушить одежду.

Напомним, во Львовской области разоблачили 41-летнего мужчину, который занимался продажей документов, позволяющих уклонистам покинуть страну

Ранее уклонист пытался выехать в Венгрию, выдавая себя за гражданина Италии. Пограничники обнаружили полную подделку паспорта.

граница
Румыния
пограничники
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мобилизация
военнообязанные
уклонисты

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