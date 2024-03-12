Организовали схему выезда за границу уклонистов — СБУ разоблачила юриста и медработников
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили троих должностных лиц медицинских учреждений и адвоката. Преступники организовали схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста в нескольких областях Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 12 марта.
СБУ задержала организаторов схемы, подделывавших документы для уклонистов
В разных регионах СБУ задержала организаторов сделок, которые продавали мужчинам поддельные документы для бегства за границу. Стоимость таких справок составила 16 тыс. долларов.
В Николаевской области правоохранители разоблачили группу лиц, торговавших фиктивными справками о непригодности военнообязанных к службе. В частности, была задержана глава местного благотворительного фонда и ее сообщница — должностное лицо больницы.
"Дальше фальшивку передавали заместительнице главного врача областного центра медико-социальной экспертизы, которая "подтверждала диагнозы" беглецов и назначала им группы инвалидности", — говорится в сообщении.
Около 14 уклонистов могли бежать из Украины, однако им это не удалось.
В Полтавской области разоблачили адвоката, которая за денежное вознаграждение "решала вопросы" с мобилизацией. Она предоставляла мужчинам сфабрикованные выводы ВЛК или вносила неверную информацию в систему "Шлях". Уклонисты уезжали за границу под видом водителей международных рейсов.
В Хмельницкой области разоблачили врача-психиатра и сотрудницу ВЛК, которые продавали поддельные справки о "плохом здоровье".
"На Прикарпатье задержан делок, который "отмазывал" уклонистов от мобилизации. Для этого он продавал им поддельные выводы об инвалидности, которые получал через собственные связи в одном из киевских центров медико-социальной экспертизы", — добавили в СБУ.
Во Львове также действовала схема побега уклонистов за границу под видом водителей грузовых перевозок. Был задержан организатор, который оформлял "клиентов" водителями благотворительного фонда.
Напомним, СМИ обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, которые помогли 2248 уклонистам выехать из Украины с помощью системы "Шлях".
Также мы писали о том, что на украинско-румынской границе СБУ задержала машину с 34 уклонистами. Они пытались нелегально пересечь границу и бежать из Украины во время действия военного положения.
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