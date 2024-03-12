Организовали схему выезда за границу уклонистов — СБУ разоблачила юриста и медработников

Задержание медработника. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили троих должностных лиц медицинских учреждений и адвоката. Преступники организовали схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста в нескольких областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 12 марта.

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СБУ задержала организаторов схемы, подделывавших документы для уклонистов

В разных регионах СБУ задержала организаторов сделок, которые продавали мужчинам поддельные документы для бегства за границу. Стоимость таких справок составила 16 тыс. долларов.

Задержание организатора схемы. Фото: СБУ

В Николаевской области правоохранители разоблачили группу лиц, торговавших фиктивными справками о непригодности военнообязанных к службе. В частности, была задержана глава местного благотворительного фонда и ее сообщница — должностное лицо больницы.

"Дальше фальшивку передавали заместительнице главного врача областного центра медико-социальной экспертизы, которая "подтверждала диагнозы" беглецов и назначала им группы инвалидности", — говорится в сообщении.

Около 14 уклонистов могли бежать из Украины, однако им это не удалось.

Проверка документов. Фото: СБУ

В Полтавской области разоблачили адвоката, которая за денежное вознаграждение "решала вопросы" с мобилизацией. Она предоставляла мужчинам сфабрикованные выводы ВЛК или вносила неверную информацию в систему "Шлях". Уклонисты уезжали за границу под видом водителей международных рейсов.

В Хмельницкой области разоблачили врача-психиатра и сотрудницу ВЛК, которые продавали поддельные справки о "плохом здоровье".

СБУ проводит обыски. Фото: СБУ

"На Прикарпатье задержан делок, который "отмазывал" уклонистов от мобилизации. Для этого он продавал им поддельные выводы об инвалидности, которые получал через собственные связи в одном из киевских центров медико-социальной экспертизы", — добавили в СБУ.

Во Львове также действовала схема побега уклонистов за границу под видом водителей грузовых перевозок. Был задержан организатор, который оформлял "клиентов" водителями благотворительного фонда.

СБУ проводит обыски. Фото: СБУ

Изъятые документы во время обысков. Фото: СБУ

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, СМИ обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, которые помогли 2248 уклонистам выехать из Украины с помощью системы "Шлях".

Также мы писали о том, что на украинско-румынской границе СБУ задержала машину с 34 уклонистами. Они пытались нелегально пересечь границу и бежать из Украины во время действия военного положения.