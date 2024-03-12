Організували схему виїзду за кордон ухилятнів — СБУ викрила юриста та медпрацівників

Затримання медпрацівника. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили трьох посадовців медичних закладів та адвоката. Злочинці організували схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку у декількох областях України.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 12 березня.

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СБУ затримала організаторів схеми, які підробляли документи для ухилянтів

У різних регіонах СБУ затримала організаторів оборудок, які продавали чоловікам підроблені документи для втечі за кордон. Вартість таких довідок становила до 16 тис. доларів.

Затримання організаторки схеми. Фото: СБУ

На Миколаївщині правоохоронці викрили групу осіб, яка торгувала фіктивними довідками про непридатність військовозобов'язаних до служби. Зокрема, було затримано очільницю місцевого благодійного фонду та її спільницю — посадовицю лікарні.

"Далі фальшивку передавали заступниці головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи, яка "підтверджувала діагнози" втікачів та призначала їм групи інвалідності", — йдеться в повідомленні.

Близько 14 ухилянтів могли втекти з України, однак їм це не вдалося.

Перевірка документів. Фото: СБУ

На Полтавщині викрили адвокатку, яка за грошову винагороду "вирішувала питання" з мобілізацією. Вона надавала чоловікам сфабриковані висновки ВЛК або вносила невірну інформацію до системи "Шлях". Ухилянти виїжджали за кордон під виглядом водіїв міжнародних рейсів.

На Хмельниччині викрили лікаря-психіатра та співробітницю ВЛК, які продавали підроблені довідки про "погане здоров’я".

СБУ проводить обшуки. Фото: СБУ

"На Прикарпатті затримано ділка, який "відмазував" ухилянтів від мобілізації. Для цього він продавав їм підроблені висновки про інвалідність, які отримував через власні зв’язки в одному з київських центрів медико-соціальної експертизи", — додали в СБУ.

У Львові також діяла схема втечі ухилянтів за кордон під виглядом водіїв вантажних перевезень. Було затримано організатора, який оформляв "клієнтів" водіями благодійного фонду.

СБУ проводить обшуки. Фото: СБУ

Вилучені документи під час обшуків. Фото: СБУ

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, ЗМІ виявили сотні громадських організацій і благодійних фондів, які допомогли 2248 ухилянтам виїхати з України за допомогою системи "Шлях".

Також ми писали про те, що на українсько-румунському кордоні СБУ затримала авто з 34 ухилянтами. Вони намагалися нелегально перетнути кордон і втекти з України під час дії воєнного стану.