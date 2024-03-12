Організували схему виїзду за кордон ухилятнів — СБУ викрила юриста та медпрацівників
Співробітники Служби безпеки України викрили трьох посадовців медичних закладів та адвоката. Злочинці організували схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку у декількох областях України.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 12 березня.
СБУ затримала організаторів схеми, які підробляли документи для ухилянтів
У різних регіонах СБУ затримала організаторів оборудок, які продавали чоловікам підроблені документи для втечі за кордон. Вартість таких довідок становила до 16 тис. доларів.
На Миколаївщині правоохоронці викрили групу осіб, яка торгувала фіктивними довідками про непридатність військовозобов'язаних до служби. Зокрема, було затримано очільницю місцевого благодійного фонду та її спільницю — посадовицю лікарні.
"Далі фальшивку передавали заступниці головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи, яка "підтверджувала діагнози" втікачів та призначала їм групи інвалідності", — йдеться в повідомленні.
Близько 14 ухилянтів могли втекти з України, однак їм це не вдалося.
На Полтавщині викрили адвокатку, яка за грошову винагороду "вирішувала питання" з мобілізацією. Вона надавала чоловікам сфабриковані висновки ВЛК або вносила невірну інформацію до системи "Шлях". Ухилянти виїжджали за кордон під виглядом водіїв міжнародних рейсів.
На Хмельниччині викрили лікаря-психіатра та співробітницю ВЛК, які продавали підроблені довідки про "погане здоров’я".
"На Прикарпатті затримано ділка, який "відмазував" ухилянтів від мобілізації. Для цього він продавав їм підроблені висновки про інвалідність, які отримував через власні зв’язки в одному з київських центрів медико-соціальної експертизи", — додали в СБУ.
У Львові також діяла схема втечі ухилянтів за кордон під виглядом водіїв вантажних перевезень. Було затримано організатора, який оформляв "клієнтів" водіями благодійного фонду.
Нагадаємо, ЗМІ виявили сотні громадських організацій і благодійних фондів, які допомогли 2248 ухилянтам виїхати з України за допомогою системи "Шлях".
Також ми писали про те, що на українсько-румунському кордоні СБУ затримала авто з 34 ухилянтами. Вони намагалися нелегально перетнути кордон і втекти з України під час дії воєнного стану.
Читайте Новини.LIVE!