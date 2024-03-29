На Закарпатье на берегу Тисы хотят создать речной порт, — ОВА

Река Тиса. Фото: ГПСУ

В Закарпатской области на берегу реки Тиса может появиться речной порт. У него будет мультимодальный терминал.

Об этом сообщила областная государственная администрация в Facebook в пятницу, 29 марта.

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Так, в ОВО с запросом о выделении земельного участка для такого объекта обратилось государственное предприятие "Администрация речных портов".

"Перспективы реализации этого проекта обсудили на совещании совместно со специалистами профильных департаментов областной военной администрации, БУВР Тисы, пограничниками", — говорится в сообщении.

Там пояснили, что мультимодальный терминал - это производственно-перегрузочный комплекс, который используется для погрузки, разгрузки, хранения грузов и т.д.

Благодаря ему можно организовать международные перевозки Тисой с выходом к более крупным судоходным рекам.

Таким образом, он станет первым объектом такого типа в пределах Закарпатья, а его важность для международных перевозок трудно переоценить.

В настоящее время изучается документальная база, проблемные вопросы и ведется коммуникация со всеми заинтересованными структурами, чтобы разработать стратегию скорейшего воплощения проекта.

Скриншот сообщения Закарпатской ОВА

Ранее мы писали, что в Закарпатье судили мужчину, который во время построения публично отказался от мобилизации и год избегал призыва. Обвиняемый проведет за решеткой три года.

Также в Закарпатской области мужчина назвал несколько причин, почему он не может мобилизоваться в ряды ВСУ.