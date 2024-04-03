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Чуть не утонул в Тисе — на Закарпатье курсант ГПСУ спас парня

3 апреля 2024 00:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Чуть не утонул в Тисе — на Закарпатье курсант ГПСУ спас парня
Парень, которого спас курсант ГПСУ. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Закарпатье курсант Госпогранслужбы Украины спас жизнь 20-летнему парню, который хотел нелегально пересечь границу с Румынией. Другого потерпевшего до сих пор разыскивают пограничники.

О подвиге молодого стража границы рассказали в пресс-службе ГПСУ.

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Как сообщается, один из парней был замечен во время патрулирования границы с Румынией. На требования остановиться он не отреагировал, а прыгнул в реку. Уже через несколько минут он позвал на помощь.

Течение Тисы сносило горе-беглеца подальше от берега, но на помощь бросился курсант-пограничник, проходивший практику в Закарпатье. Он и спас жизнь парню, который впоследствии признался, что за нелегальное пересечение границы заплатил 2500 долларов.

Во время осмотра устья реки пограничники зафиксировали еще одного человека, и отправились на спасение, но позже он пропал под водой. Его розыск продолжается.

Напомним, ранее в Закарпатье произошел масштабный скандал с участием ТЦК СП и ГПСУ, когда жителя Днепропетровской области подвезли к границе, чтобы мобилизовать.

В то же время в Закарпатской облгосадминистрации заявили о намерениях создать грузовой речной порт на берегу Тисы.

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Украина
Закарпатье
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ГПСУ

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