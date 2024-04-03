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Пограничники задержали со стрельбой группу беглецов-нелегалов — детали

3 апреля 2024 19:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пограничники задержали со стрельбой группу беглецов-нелегалов — детали
Пограничники с группой задержанных нарушителей. Фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Черновицкий пограничный отряд задержал на КПП "Красноильск" группу беглецов, которые хотели бежать в Румынию. Вместе с ними был задержан и организатор побега.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

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Как сообщается, пограничники задержали проводника и еще троих мужчин, которые хотели нелегально бежать в Румынию. Пограничникам пришлось произвести несколько выстрелов в воздух, чтобы остановить беглецов, после чего они сдались стражам границы.

Пограничники задержали со стрельбой группу нарушителей-нелегалов.
Пограничники ГНСУ и задержанные беглецы. Источник: Західний кордон

Впоследствии стало известно, что жители Днепропетровской, Киевской и Черниговской областей заплатили пять тысяч долларов несовершеннолетнему украинцу, проживающему в приграничной местности.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту нелегального пересечения границы и объявили в розыск организатора. В отношении мужчин составлены админпротоколы, а судьбу несовершеннолетнего будут решать компетентные органы.

Напомним, ранее в Закарпатье курсант ГНСУ спас жизнь 20-летнему парню, который хотел нелегально пересечь границу с Румынией. Другого потерпевшего до сих пор разыскивают пограничники.

В то же время пограничники показали заснеженные вершины Карпатских гор и одиночные здания, расположенные там с помощью легкомоторного самолета.

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