Пограничники задержали со стрельбой группу беглецов-нелегалов — детали
Черновицкий пограничный отряд задержал на КПП "Красноильск" группу беглецов, которые хотели бежать в Румынию. Вместе с ними был задержан и организатор побега.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
На границе с Румынией произошла стрельба
Как сообщается, пограничники задержали проводника и еще троих мужчин, которые хотели нелегально бежать в Румынию. Пограничникам пришлось произвести несколько выстрелов в воздух, чтобы остановить беглецов, после чего они сдались стражам границы.
Впоследствии стало известно, что жители Днепропетровской, Киевской и Черниговской областей заплатили пять тысяч долларов несовершеннолетнему украинцу, проживающему в приграничной местности.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту нелегального пересечения границы и объявили в розыск организатора. В отношении мужчин составлены админпротоколы, а судьбу несовершеннолетнего будут решать компетентные органы.
Напомним, ранее в Закарпатье курсант ГНСУ спас жизнь 20-летнему парню, который хотел нелегально пересечь границу с Румынией. Другого потерпевшего до сих пор разыскивают пограничники.
В то же время пограничники показали заснеженные вершины Карпатских гор и одиночные здания, расположенные там с помощью легкомоторного самолета.
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