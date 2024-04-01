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Прикордонники показали усю красу західного кордону з висоти пташиного польоту

1 квітня 2024 19:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Прикордонники показали усю красу західного кордону з висоти пташиного польоту
Карпатські гори. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські прикордонники використали літак, щоб показати чудові краєвиди на західному кордоні нашої Батьківщини. Вони показали засніжені вершини Карпатських гір та поодинокі будівлі, які там розташовані.

Відповідне відео було розміщене на Facebook-сторінці Державної прикордонної служби України у понеділок, 1 квітня.

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"Прикордонники показали західний кордон з висоти пташиного польоту", — говориться у короткому повідомленні ДПСУ.

Перед глядачами розкриваються неймовірні гірські краєвиди, з яких, попри весну, не поспішають зникати снігові килими. Окрім того можна побачити поодинокі будівлі та широкі долини поміж горами.

Раніше ми розповідали, що на засніженій карпатській ділянці Словаччини виявили кенгуру. Судячи з опублікованих кадрів, ймовірно, тварина розгулювала гірським перевалом поблизу словацької Подбрезіни.

В українських Карпатах у п'ятницю, 29 березня, фіксували шторм. В зв'язку з цим мандрівників закликали уникнути походів на високогір'я.

кордон
Карпати
Україна
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прикордонники
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