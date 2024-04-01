Прикордонники показали усю красу західного кордону з висоти пташиного польоту

Карпатські гори. Фото: скриншот

Українські прикордонники використали літак, щоб показати чудові краєвиди на західному кордоні нашої Батьківщини. Вони показали засніжені вершини Карпатських гір та поодинокі будівлі, які там розташовані.

Відповідне відео було розміщене на Facebook-сторінці Державної прикордонної служби України у понеділок, 1 квітня.

Читайте також:

Кордон України з висоти пташиного польоту

"Прикордонники показали західний кордон з висоти пташиного польоту", — говориться у короткому повідомленні ДПСУ.

Перед глядачами розкриваються неймовірні гірські краєвиди, з яких, попри весну, не поспішають зникати снігові килими. Окрім того можна побачити поодинокі будівлі та широкі долини поміж горами.

Раніше ми розповідали, що на засніженій карпатській ділянці Словаччини виявили кенгуру. Судячи з опублікованих кадрів, ймовірно, тварина розгулювала гірським перевалом поблизу словацької Подбрезіни.

В українських Карпатах у п'ятницю, 29 березня, фіксували шторм. В зв'язку з цим мандрівників закликали уникнути походів на високогір'я.