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У Карпатах заблукали двоє туристів з Тернопільщини

12 березня 2024 13:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Карпатах заблукали двоє туристів з Тернопільщини
Рятувальники разом з туристами. Фото: ДСНС в Івано-Франківській області
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У засніжених українських Карпатах рятувальники знайшли двох туристів з Тернопільщини, які заблукали під час руху Чорногірським хребтом. На щастя, ніхто з них не постраждав. 

Про це повідомило Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

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У Карпатах заблукали двоє туристів

Зазначається, що двоє туристів, 1997 і 2000 років народження, вирушили у похід по "червоному маршруту" між горами Ребра та Бребенескул Верховинського району. Однак, під час руху через ускладнення погодних умов чоловіки втратили орієнтир  та заблукали.

Жителі Тернопільської області звернулись за допомогою до рятувальників. У ДСНС кажуть, що зв'язок з туристами частково підтримувався, завдяки чому вдалося встановити їх точні координати місцезнаходження. 

На щастя, жоден з них не постраждав. 

"Походи в гори дуже часто є небезпечні, тому рятувальники вкотре закликають туристів не ризикувати своїм життям та здоров’ям та обов’язково слідкувати за штормовими попередженнями", — попередили у ДСНС. 

Нагадаємо, нещодавно на Говерлі відбулося сходження лавин. А на горі Тростян рятувальники допомогли туристам, які поранилися під час катання. 

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рятувальники

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