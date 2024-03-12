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В Карпатах заблудились двое туристов из Тернопольщины

12 марта 2024 13:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Карпатах заблудились двое туристов из Тернопольщины
Спасатели вместе с туристами. Фото: ГСЧС в Ивано-Франковской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В заснеженных украинских Карпатах спасатели нашли двух туристов из Тернопольщины, заблудших во время движения по Черногорскому хребту. К счастью, никто из них не пострадал.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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В Карпатах заблудились двое туристов

Отмечается, что два туриста, 1997 и 2000 годов рождения, отправились в поход по "красному маршруту" между горами Ребра и Бребенескул Верховинского района. Однако во время движения из-за усложнения погодных условий мужчины потеряли ориентир и заблудились.

Жители Тернопольской области обратились за помощью к спасателям. В ГСЧС говорят, что связь с туристами частично поддерживалась, благодаря чему удалось установить их точные координаты местонахождения.

К счастью, ни один из них не пострадал.

"Походы в горы очень часто опасны, поэтому спасатели еще раз призывают туристов не рисковать своей жизнью и здоровьем и обязательно следить за штормовыми предупреждениями", — предупредили в ГСЧС.

Напомним, недавно на Говерле произошло сход лавин. А на горе Тростян спасатели помогли туристам, котоые получили ранения во время катания. 

туристы
украинцы
Карпаты
ГСЧС
Украина
горы
курорты
спасатели

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