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На Говерлі відбулося сходження лавин

17 лютого 2024 15:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Говерлі відбулося сходження лавин
Сходження лавини на горі Говерла. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Рятувальники Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення зафіксували сходження лавин із гори Говерла. Туристам рекомендують відмовитись від походів на період лавинної небезпеки.

Про це повідомив пресцентр Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області у суботу, 17 лютого.

Правила безпеки під час снігопаду

Лавина
Сходження лавини на горі Говерла. Фото: ДСНС

Рятувальники нагадали, що під час снігопадів потрібно дотримуватись простих правил безпеки:

  • Не вирушайте в гори поодинці;
  • Обов'язково перевірте прогноз погоди та умови снігу перед походом;
  • Ретельно перевіряйте схили перед тим, як розпочати спуск або продовжити рух;
  • Уникайте наближення до краю снігового шару;
  • Якщо починається лавина, намагайтеся втекти убік.
Лавина
Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, на горі Тростян рятувальники допомогли туристам. Лижники зазнали травм ніг під час катання.

Раніше на Закарпатті турист катався на сноуборді на горі Драгобрат та заблукав. Рятувальники виявили чоловіка та доставили до місця його тимчасового проживання.

погода
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