На Говерлі відбулося сходження лавин

Сходження лавини на горі Говерла. Фото: ДСНС

Рятувальники Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення зафіксували сходження лавин із гори Говерла. Туристам рекомендують відмовитись від походів на період лавинної небезпеки.

Про це повідомив пресцентр Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області у суботу, 17 лютого.

Правила безпеки під час снігопаду

Сходження лавини на горі Говерла. Фото: ДСНС

Рятувальники нагадали, що під час снігопадів потрібно дотримуватись простих правил безпеки:

Не вирушайте в гори поодинці;

Обов'язково перевірте прогноз погоди та умови снігу перед походом;

Ретельно перевіряйте схили перед тим, як розпочати спуск або продовжити рух;

Уникайте наближення до краю снігового шару;

Якщо починається лавина, намагайтеся втекти убік.

Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, на горі Тростян рятувальники допомогли туристам. Лижники зазнали травм ніг під час катання.

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