На горе Тростян спасатели помогли двум травмированным лыжникам

Спасатели помогают травмированному лыжнику. Иллюстративное фото: ГСЧС

На горе Тростян спасатели в субботу, 3 февраля, помогли туристам. Лыжники получили травмы ног во время катания.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

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Спасатели помогли лыжникам

Отмечается, что накануне, во время катаний на горе Тростян, 25-летний львовянин травмировал правую ногу, а 17-летняя лыжница, также проживающая во Львове, получила травму левой ноги.

Сотрудники ГСЧС Славской поисково-спасательной группы на лыжных трассах оказали первую помощь травмированным.

"Спасатели предоставили пострадавшим в медицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи", — указали в ГСЧС.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, спасатели также 26 января помогли лыжнику. Во время катания на горе Тростян 24-летний лыжник из Ровно повредил левую руку.

Добавим, в Закарпатье турист катался на сноуборде на горе Драгобрат и заблудился. Спасатели обнаружили мужчину и доставили к месту его временного проживания.

Также мы писали, что в Закарпатье во время восхождения на гору Пикуй 77-летний турист травмировал ногу. Спасатели прибыли на место, оказали медицинскую помощь и транспортировали мужчину к врачам.