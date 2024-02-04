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На горі Тростян рятувальники допомогли двом травмованим лижникам

4 лютого 2024 16:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На горі Тростян рятувальники допомогли двом травмованим лижникам
Рятувальники допомагають травмованому лижнику. Ілюстративне фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На горі Тростян рятувальники у суботу, 3 лютого допомогли туристам. Лижники отримали травми ніг під час катання. 

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники допомогли лижникам 

Зазначається, що напередодні, під час катань на горі Тростян, 25-річний львів’янин травмував праву ногу, а 17-річна лижниця, яка також проживає у  Львові отримала травму лівої ноги.

Співробітники ДСНС Славської пошуково-рятувальної групи на лижних трасах надали першу допомогу травмованим.

"Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги", — вказали в ДСНС.

Скриншот допису ДСНС
Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, рятувальники також 26 січня допомогли лижнику. Під час катання на горі Тростян 24-річний лижник з Рівного пошкодив ліву руку.

Додамо, на Закарпатті турист катався на сноуборді на горі Драгобрат і заблукав. Рятувальники знайшли чоловіка та доставили до місця його тимчасового проживання.

Також ми писали, що на Закарпатті під час сходження на гору Пікуй 77-річний турист травмував ногу. Рятувальники прибули на місце, надали домедичну допомогу та транспортували чоловіка до лікарів.

ДСНС
Україна
гори
рятувальники
допомога
перша допомога

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