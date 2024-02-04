На горі Тростян рятувальники допомогли двом травмованим лижникам

Рятувальники допомагають травмованому лижнику. Ілюстративне фото: ДСНС

На горі Тростян рятувальники у суботу, 3 лютого допомогли туристам. Лижники отримали травми ніг під час катання.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

Читайте також:

Рятувальники допомогли лижникам

Зазначається, що напередодні, під час катань на горі Тростян, 25-річний львів’янин травмував праву ногу, а 17-річна лижниця, яка також проживає у Львові отримала травму лівої ноги.

Співробітники ДСНС Славської пошуково-рятувальної групи на лижних трасах надали першу допомогу травмованим.

"Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги", — вказали в ДСНС.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, рятувальники також 26 січня допомогли лижнику. Під час катання на горі Тростян 24-річний лижник з Рівного пошкодив ліву руку.

Додамо, на Закарпатті турист катався на сноуборді на горі Драгобрат і заблукав. Рятувальники знайшли чоловіка та доставили до місця його тимчасового проживання.

Також ми писали, що на Закарпатті під час сходження на гору Пікуй 77-річний турист травмував ногу. Рятувальники прибули на місце, надали домедичну допомогу та транспортували чоловіка до лікарів.