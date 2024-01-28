На Закарпатті сноубордист заблукав у горах під час катань — деталі

Сноубордист, що заблукав у горах. Фото: ДСНС

У Закарпатській області чоловік катався на сноуборді на горі Драгобрат і заблукав. Рятувальники знайшли туриста та доставили до місця його тимчасового проживання.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

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Напередодні до рятувальної служби надійшло повідомлення від киянина, який зазначив, що його товариш катався на сноуборді і заблукав, втративши орієнтири.

"Рятувальники зв'язалися мобільним телефоном із 39-річним заблукалим, і той повідомив свої координати. Трохи більше, ніж за годину, киянина знайшли в районі полонини Крачуняска та зігріли гарячим чаєм", — зазначили в ДСНС.

Рятувальники шукають сноубордиста в горах. Фото: ДСНС

Сноубордист, що заблукав. Фото: ДСНС

Чоловіка було доставлено до пункту реєстрації, а згодом гірські рятувальники відвезли його до тимчасового місця проживання. Зазначається, що сноубордист не постраждав і йому не була потрібна медична допомога.

Рятувальники і сноубордист. Фото: ДСНС

Пункт обігріву на Драгобраті. Фото: ДСНС

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, Львівські рятувальники допомогли травмованому туристу. Під час катання на горі Тростян 24-річний лижник з Рівного пошкодив ліву руку.

Додамо, на Закарпатті під час сходження на гору Пікуй 77-річний турист травмував ногу. Рятувальники прибули на місце, надали домедичну допомогу та транспортували чоловіка до лікарів.