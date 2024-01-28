На Закарпатті сноубордист заблукав у горах під час катань — деталі
У Закарпатській області чоловік катався на сноуборді на горі Драгобрат і заблукав. Рятувальники знайшли туриста та доставили до місця його тимчасового проживання.
Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.
Чоловік заблукав на Драгобраті, катаючись на сноуборді
Напередодні до рятувальної служби надійшло повідомлення від киянина, який зазначив, що його товариш катався на сноуборді і заблукав, втративши орієнтири.
"Рятувальники зв'язалися мобільним телефоном із 39-річним заблукалим, і той повідомив свої координати. Трохи більше, ніж за годину, киянина знайшли в районі полонини Крачуняска та зігріли гарячим чаєм", — зазначили в ДСНС.
Чоловіка було доставлено до пункту реєстрації, а згодом гірські рятувальники відвезли його до тимчасового місця проживання. Зазначається, що сноубордист не постраждав і йому не була потрібна медична допомога.
Нагадаємо, Львівські рятувальники допомогли травмованому туристу. Під час катання на горі Тростян 24-річний лижник з Рівного пошкодив ліву руку.
Додамо, на Закарпатті під час сходження на гору Пікуй 77-річний турист травмував ногу. Рятувальники прибули на місце, надали домедичну допомогу та транспортували чоловіка до лікарів.
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