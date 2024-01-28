Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow На Закарпатті сноубордист заблукав у горах під час катань — деталі arrow

На Закарпатті сноубордист заблукав у горах під час катань — деталі

28 січня 2024 14:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Закарпатті сноубордист заблукав у горах під час катань — деталі
Сноубордист, що заблукав у горах. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Закарпатській області чоловік катався на сноуборді на горі Драгобрат і заблукав. Рятувальники знайшли туриста та доставили до місця його тимчасового проживання.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

Читайте також:

Чоловік заблукав на Драгобраті, катаючись на сноуборді

Напередодні до рятувальної служби надійшло повідомлення від киянина, який зазначив, що його товариш катався на сноуборді і заблукав, втративши орієнтири. 

"Рятувальники зв'язалися мобільним телефоном із 39-річним заблукалим, і той повідомив свої координати. Трохи більше, ніж за годину, киянина знайшли в районі полонини Крачуняска та зігріли гарячим чаєм", — зазначили в ДСНС. 

Рятувальники шукають сноубордиста в горах
Рятувальники шукають сноубордиста в горах. Фото: ДСНС
Сноубордист, що заблукав
Сноубордист, що заблукав. Фото: ДСНС

Чоловіка було доставлено до пункту реєстрації, а згодом гірські рятувальники відвезли його до тимчасового місця проживання. Зазначається, що сноубордист не постраждав і йому не була потрібна медична допомога.

Рятувальники і сноубордист
Рятувальники і сноубордист. Фото: ДСНС
Пункт обігріву на Драгобраті
Пункт обігріву на Драгобраті. Фото: ДСНС
Скриншот допису ДСНС
Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, Львівські рятувальники допомогли травмованому туристу. Під час катання на горі Тростян 24-річний лижник з Рівного пошкодив ліву руку.

Додамо, на Закарпатті під час сходження на гору Пікуй 77-річний турист травмував ногу. Рятувальники прибули на місце, надали домедичну допомогу та транспортували чоловіка до лікарів.

ДСНС
Україна
Закарпаття
гори
рятувальники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі