На Закарпатье сноубордист заблудился в горах во время катаний — детали
В Закарпатской области мужчина катался на сноуборде на горе Драгобрат и заблудился. Спасатели обнаружили туриста и доставили к месту его временного проживания.
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Мужчина заблудился на Драгобрате, катаясь на сноуборде
Накануне в спасательную службу поступило сообщение от киевлянина, отметившего, что его товарищ катался на сноуборде и заблудился, потеряв ориентиры.
"Спасатели связались по мобильному телефону с 39-летним заблудившимся, и тот сообщил свои координаты. Через час киевлянина нашли в районе горной долины Крачуняска и согрели горячим чаем", — указали в ГСЧС.
Мужчина был доставлен в пункт регистрации, а впоследствии горные спасатели отвезли его к временному месту жительства. Отмечается, что сноубордист не пострадал и ему не требовалась медицинская помощь.
Напомним, Львовские спасатели помогли травмированному туристу. Во время катания на горе Тростян 24-летний лыжник из Ровно повредил левую руку.
Добавим, в Закарпатье во время восхождения на гору Пикуй 77-летний турист травмировал ногу. Спасатели прибыли на место, оказали медицинскую помощь и транспортировали мужчину к врачам.
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