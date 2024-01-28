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На Закарпатье сноубордист заблудился в горах во время катаний — детали

28 января 2024 14:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Закарпатье сноубордист заблудился в горах во время катаний — детали
Сноубордист, заблудившийся в горах. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Закарпатской области мужчина катался на сноуборде на горе Драгобрат и заблудился. Спасатели обнаружили туриста и доставили к месту его временного проживания.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

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Накануне в спасательную службу поступило сообщение от киевлянина, отметившего, что его товарищ катался на сноуборде и заблудился, потеряв ориентиры.

"Спасатели связались по мобильному телефону с 39-летним заблудившимся, и тот сообщил свои координаты. Через час киевлянина нашли в районе горной долины Крачуняска и согрели горячим чаем", — указали в ГСЧС.

Спасатели ищут сноубордиста в горах
Спасатели ищут сноубордиста в горах. Фото: ГСЧС
Сноубордист, заблудившийся
Заблудившейся сноубордист. Фото: ГСЧС

Мужчина был доставлен в пункт регистрации, а впоследствии горные спасатели отвезли его к временному месту жительства. Отмечается, что сноубордист не пострадал и ему не требовалась медицинская помощь.

Спасатели и сноубордист
Спасатели и сноубордист. Фото: ГСЧС
Пункт обогрева на Драгобрате
Пункт обогрева на Драгобрате. Фото: ГСЧС
Скриншот сообщения ГСЧС
Скриншот поста ГСЧС

Напомним, Львовские спасатели помогли травмированному туристу. Во время катания на горе Тростян 24-летний лыжник из Ровно повредил левую руку.

Добавим, в Закарпатье во время восхождения на гору Пикуй 77-летний турист травмировал ногу. Спасатели прибыли на место, оказали медицинскую помощь и транспортировали мужчину к врачам.

ГСЧС
Украина
Закарпатье
горы
спасатели

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