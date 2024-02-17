Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На Говерле произошло схождение лавин arrow

На Говерле произошло схождение лавин

17 февраля 2024 15:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Говерле произошло схождение лавин
Схождение лавин на горе Говерла. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спасатели Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения зафиксировали схождение лавин с горы Говерла. Туристам рекомендуют отказаться от походов на период лавинной опасности.

Об этом сообщил пресс-центр Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в субботу, 17 февраля.

Правила безопасности во время снегопада

Лавина
Схождение лавин на горе Говерла. Фото: ГСЧС

Спасатели напомнили, что во время снегопадов нужно придерживаться простых правил безопасности:

  • Не отправляйтесь в горы в одиночку;
  • Обязательно проверьте прогноз погоды и условия снега перед началом похода;
  • Тщательно проверяйте склоны перед тем, как приступить к спуску или продолжить движение;
  • Избегайте приближения к краю снежного слоя;
  • Если начинается лавина, старайтесь убежать в сторону.
Лавина
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, на горе Тростян спасатели помогли туристам. Лыжники получили травмы ног во время катания.

Ранее в Закарпатье турист катался на сноуборде на горе Драгобрат и заблудился. Спасатели обнаружили мужчину и доставили к месту его временного проживания.

погода
туристы
Карпаты
непогода
ГСЧС
снег
горы
опасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме