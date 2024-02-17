На Говерле произошло схождение лавин

Схождение лавин на горе Говерла. Фото: ГСЧС

Спасатели Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения зафиксировали схождение лавин с горы Говерла. Туристам рекомендуют отказаться от походов на период лавинной опасности.

Об этом сообщил пресс-центр Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в субботу, 17 февраля.

Правила безопасности во время снегопада

Схождение лавин на горе Говерла. Фото: ГСЧС

Спасатели напомнили, что во время снегопадов нужно придерживаться простых правил безопасности:

Не отправляйтесь в горы в одиночку;

Обязательно проверьте прогноз погоды и условия снега перед началом похода;

Тщательно проверяйте склоны перед тем, как приступить к спуску или продолжить движение;

Избегайте приближения к краю снежного слоя;

Если начинается лавина, старайтесь убежать в сторону.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, на горе Тростян спасатели помогли туристам. Лыжники получили травмы ног во время катания.

Ранее в Закарпатье турист катался на сноуборде на горе Драгобрат и заблудился. Спасатели обнаружили мужчину и доставили к месту его временного проживания.