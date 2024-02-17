На Говерле произошло схождение лавин
17 февраля 2024 15:25
Схождение лавин на горе Говерла. Фото: ГСЧС
Спасатели Ворохтянского горного поисково-спасательного отделения зафиксировали схождение лавин с горы Говерла. Туристам рекомендуют отказаться от походов на период лавинной опасности.
Об этом сообщил пресс-центр Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в субботу, 17 февраля.
Правила безопасности во время снегопада
Спасатели напомнили, что во время снегопадов нужно придерживаться простых правил безопасности:
- Не отправляйтесь в горы в одиночку;
- Обязательно проверьте прогноз погоды и условия снега перед началом похода;
- Тщательно проверяйте склоны перед тем, как приступить к спуску или продолжить движение;
- Избегайте приближения к краю снежного слоя;
- Если начинается лавина, старайтесь убежать в сторону.
Напомним, на горе Тростян спасатели помогли туристам. Лыжники получили травмы ног во время катания.
Ранее в Закарпатье турист катался на сноуборде на горе Драгобрат и заблудился. Спасатели обнаружили мужчину и доставили к месту его временного проживания.
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