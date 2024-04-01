Пограничники показали всю красоту западной границы с высоты птичьего полета

Карпатские горы. Фото: скриншот

Украинские пограничники использовали самолет, чтобы показать великолепные виды на западной границе нашей Родины. Они показали заснеженные вершины Карпатских гор и одиночные здания, расположенные там.

Соответствующее видео было размещено на Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины в понедельник, 1 апреля.

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Граница Украины с высоты птичьего полета

"Пограничники показали западную границу с высоты птичьего полета", — говорится в коротком сообщении ГНСУ.

Перед зрителями раскрываются невероятные горные виды, из которых, несмотря на весну, не спешат исчезать снежные ковры. Кроме того, можно увидеть одиночные здания и широкие долины между горами.

Ранее мы рассказывали, что на заснеженном карпатском участке Словакии обнаружили кенгуру. Судя по опубликованным кадрам, вероятно, животное разгуливало горным перевалом вблизи словацкой Подбрезины.

В украинских Карпатах в пятницу, 29 марта, фиксировали шторм. В этой связи путешественников призвали избежать походов на высокогорье.