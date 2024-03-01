На засніжених карпатських горах у Словаччині помітили кенгуру (відео)

Червоношиїй падемелон. Фото ілюстративне: Discovery/BBC Wild/freepik

На засніженій карпатській ділянці Словаччини виявили кенгуру. Судячи з опублікованих кадрів, ймовірно, тварина розгулювала гірським перевалом поблизу словацької Подбрезіни.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в п'ятницю, 1 березня.

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За словами медійника, тварина блукає горами ще з минулого року. Ймовірно, вона втекла з приватної ферми, але спіймати екзотичного звіра поки не вдалося.

Також він додав, що науковці встановили вид тварини. Ним виявився червоношиїй паделемон — дрібна сумчаста тварина з родини Кенгурових.

Молодий самець червоношийого паделемона. Джерело: Вікіпедія

Як повідомив зоолог Бенджамін Беня в коментарі словацькому телеканалу MYTV, звір без проблем пережив зиму внаслідок того, що в австралійському ореолі проживання ссавців взимку температура досягає мінусових показників. При цьому він наголосив, що тварину варто врятувати, оскільки її може або загризти хижак, або збити машина.

Зазначимо, що в самій Австралії паделемона рахують шкідником для сільгоспугідь, адже влітку такі тварини здатні знищити до 12 га посівів. При цьому тварина перебуває в охоронному статусі п'ятьох штатів країни.

Довжина тулуба дорослого самця 29-67 см, вага — від двох до 12 кг, довжина хвоста — 25-51 см, який слугує йому опорою. Хутро червоно-коричневе зверху та сіро-коричневе знизу.

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