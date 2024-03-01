На заснеженных карпатских горах в Словакии заметили кенгуру (видео)

Красношеий падемелон. Фото иллюстративное: Discovery/BBC Wild/freepik

На заснеженном карпатском участке Словакии обнаружили кенгуру. Судя по опубликованным кадрам, вероятно, животное разгуливало горным перевалом вблизи словацкой Подбрезины.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в пятницу, 1 марта.

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По словам медийщика, животное бродит по горам еще с прошлого года. Вероятно, оно сбежало из частной фермы, однако поймать экзотического зверя пока не удалось.

Также он добавил, что ученые установили вид животного. Им оказался красношеий паделемон — мелкое сумчатое животное из семьи Кенгуровых.

Молодой самец красношеского паделемона. Источник: Википедия

Как сообщил зоолог Бенджамин Беня в комментарии словацкому телеканалу MYTV, зверь без проблем пережил зиму из-за того, что в австралийском ореоле обитания млекопитающих зимой температура достигает минусовых показателей. При этом он подчеркнул, что животное нужно спасти, поскольку его может либо загрызть хищник, либо сбить машина.

Отметим, что в самой Австралии паделемона считают вредителем для сельхозугодий, ведь летом такие животные способны уничтожить до 12 га посевов. При этом животное находится в охраняемом статусе пяти штатов страны.

Длина туловища взрослого самца 29-67 см, вес — от двух до 12 кг, длина хвоста — 25-51 см, который служит ему опорой. Мех красно-коричневый сверху и серо-коричневый снизу.

Напомним, ранее в Чернобыльской Зоне Отчуждения обнаружили популяцию волков, которые в результате мутаций научились противостоять раку.

А японские ученые смогли в первый раз провести клонирование свиньи с целью использования для пересадки органов человеку в будущем.