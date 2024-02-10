У Чорнобилі вовки мутували і здатні протистояти смертельній хворобі — деталі

Вовки у Чорнобилі. Фото: Чорнобильський заповідник

У Чорнобильській зоні відчуження популяція вовків генетично відрізняється від тварин цього виду за межами регіону. Під впливом радіації вовки, ймовірно, розвинули захисні мутації від раку.

Про це пише NY Post.

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Вовки розвинули стійкість до раку

У 2014 році дослідники вирушили до Чорнобиля, щоб взяти у вовків зразки крові на аналіз і вивчити, як вони реагують на радіацію, яка викликає рак.

Для цього на тварин одягнули радіонашийники, щоб контролювати їх місцезнаходження та кількість радіації.

Так, науковці виявили, що організм вовків у цій місцевості "поглинає" понад 11,28 мілірентген радіації щодня протягом усього свого життя — це у понад шість разів більше допустимої норми для людей.

Також вовки у зоні відчуження мають змінену імунну систему, яка має схожість до тієї, яку мають люди, що проходять курс променевої терапії від раку.

Зазначається, що генетичний аналіз показав, що частини геному вовків розвинули певну стійкість до раку. Подібні мутації також були помічені серед напівдиких собак, які живуть у Чорнобилі.

Науковці сподіваються використати отримані дані для підвищення шансів людей вижити від раку.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику вдалося зафіксувати на фото дику тварину, яка їсть вночі. Її вважають досить сильним та небезпечним звіром, якого варто остерігатися.

Також ми писали, що у Чорнобилі області помітили єнота уссурійського, який неприродній для цієї місцевості, адже в таку пору він впадає у сплячку.