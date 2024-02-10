В Чернобыле волки мутировали и способны противостоять смертельной болезни — детали
В Чернобыльской зоне отчуждения популяция волков генетически отличается от животных этого вида вне региона. Под влиянием радиации волки, вероятно, развились защитные мутации от рака.
Об этом пишет NY Post.
Волки развили устойчивость к раку
В 2014 году исследователи отправились в Чернобыль, чтобы взять у волков образцы крови на анализ и изучить, как они реагируют на радиацию, вызывающую рак.
Для этого на животных одели радиоошейники, чтобы контролировать их местонахождение и количество радиации.
Так, ученые обнаружили, что организм волков в этой местности "поглощает" свыше 11,28 миллирентгена радиации ежедневно на протяжении всей своей жизни — это в более чем шесть раз больше допустимой нормы для людей.
Также волки в зоне отчуждения имеют измененную иммунную систему, которая имеет сходство с той, которую имеют люди, проходящие курс лучевой терапии от рака.
Отмечается, что генетический анализ показал, что части генома волков развили определенную стойкость к раку. Подобные мутации также были замечены среди полудиких собак, живущих в Чернобыле.
Ученые надеются использовать полученные данные для повышения шансов людей выжить от рака.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике удалось запечатлеть на фото дикое животное, которое ест ночью. Ее считают достаточно сильным и опасным зверем, которого следует остерегаться.
Также мы писали, что в Чернобыле области заметили енота уссурийского, который неестествен для этой местности, ведь в такое время он впадает в спячку.
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