В Чернобыле волки мутировали и способны противостоять смертельной болезни — детали

Волки в Чернобыле. Фото: Чернобыльский заповедник

В Чернобыльской зоне отчуждения популяция волков генетически отличается от животных этого вида вне региона. Под влиянием радиации волки, вероятно, развились защитные мутации от рака.

Об этом пишет NY Post.

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В 2014 году исследователи отправились в Чернобыль, чтобы взять у волков образцы крови на анализ и изучить, как они реагируют на радиацию, вызывающую рак.

Для этого на животных одели радиоошейники, чтобы контролировать их местонахождение и количество радиации.

Так, ученые обнаружили, что организм волков в этой местности "поглощает" свыше 11,28 миллирентгена радиации ежедневно на протяжении всей своей жизни — это в более чем шесть раз больше допустимой нормы для людей.

Также волки в зоне отчуждения имеют измененную иммунную систему, которая имеет сходство с той, которую имеют люди, проходящие курс лучевой терапии от рака.

Отмечается, что генетический анализ показал, что части генома волков развили определенную стойкость к раку. Подобные мутации также были замечены среди полудиких собак, живущих в Чернобыле.

Ученые надеются использовать полученные данные для повышения шансов людей выжить от рака.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике удалось запечатлеть на фото дикое животное, которое ест ночью. Ее считают достаточно сильным и опасным зверем, которого следует остерегаться.

Также мы писали, что в Чернобыле области заметили енота уссурийского, который неестествен для этой местности, ведь в такое время он впадает в спячку.