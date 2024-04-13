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На границе не хотели пропускать ветерана без конечностей — подробности

13 апреля 2024 11:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На границе не хотели пропускать ветерана без конечностей — подробности
Пограничник, который не хотел пропускать ветерана. Фото: X
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На контрольно-пропускном пункте "Рава-Русская" пограничник не хотел пускать за границу ветерана. У мужчины нет нижних конечностей, однако работники ГПСУ требовали у него медицинские документы.

Об этом ветеран рассказал в X.

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Во время прохождения границы мужчина предъявил паспорт и военный билет, в котором указано "снято с военного учета".

Пограничник спросил ветерана, есть ли у него соответствующие медицинские документы.

"Я показал на нижние конечности. На что услышал "я вижу, но все равно", — написал военный.

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Ветеран без конечностей. Фото: X

Он отметил, что был вынужден ждать разрешения пересечь границу около часа, а все это время сотрудники ГПСУ проверяли его документы.

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Скриншот поста ветерана

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что около 100-150 человек получают отказы в пересечении границы ежесуточно. Причина этого — отсутствие необходимых документов и разрешения на выезд.

Также мы писали, что пограничники задержали со стрельбой группу беглецов-нелегалов, которые хотели сбежать в Румынию.

граница
пограничники
ветераны
военные
война в Украине
военнообязанные

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